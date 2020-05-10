شاهد بالفيديو.. حسناء النيل الأزرق ريان الظاهر تكشف حقيقة (إنبراشها) في القيادي بالحرية والتغيير محمد ناجي الأصم





حاصر الصحفي السوداني أحمد دندش خلال برنامجه (الصندوق) المذاع عبر فضائية أنغام ضيفته مذيعة النيل الأزرق الريان الظاهر بعدد من الأسئلة الساخنة.

وبحسب الحلقة التي شاهدها محرر كوش نيوز فمن ضمن الأسئلة الساخنة التي طرحها دندش على حسناء النيل الأزرق سؤال حول منشور قامت بنشره على إحدى صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قالت فيه إنها تعلن (إنبراشها) أي إعجابها بالقيادي بالحرية والتغيير الدكتور الشاب محمد ناجي الأصم.

الريان في إجابتها أكدت أن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك به عدد من الصفحات التي تحمل اسمها وأن أدمن هذه الصفحات يقوم بنشر مثل هذه التدوينات لتحقيق أكبر نسبة متابعة للصفحة.

ونفت الظاهر علاقتها بهذه الصفحات كما نفت علاقة بهذا المنشور وأكدت أنها قامت بنفي هذا الموضوع على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

الخرطوم _ النيلين

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