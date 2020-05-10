حكم إنكليزي يكشف هدية صديقه رونالدو.. ورأيه في ميسي





يعد الإنكليزي مارك كلاتنبورغ أحد أفضل الحكّام في العالم في الفترة الأخيرة، كونه صاحب شخصية قوية في الملعب، ويهابه العديد من النجوم الكبار في عالم “الساحرة المستديرة”، وبخاصة في المواجهات النهائية التي أدارها في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونقلت صحيفة “موندو ديبورتيفو” حديث الحكم الإنكليزي مارك كلاتنبورغ، الذي كشف عن الصداقة التي يتمتع بها مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، ورأيه بالأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، والحادثة التي وقعت مع زميله لويس سواريز بإحدى المباريات.

وقال مارك كلاتنبورغ: “عندما قمت بإدارة أول مباراة كان يلعب فيها ميسي شعرت بالصدمة، بعد أن رأيت ما يفعله عن قرب. لقد كنت أحدث نفسي وأقول يا إلهي هذا رائع، وبخاصة أنني تعبت أثناء مشاهدته ينقّل الكرة بين أقدامه بسرعة فائقة، وتخيلت حال خصومه من المدافعين”.

وأضاف: “لقد كان علي تغيير طريقة تحليل اللعبة عندما يلعب ميسي، لأنه كان ماهراً لدرجة أن خصومه كانوا يحاولون إيقافه بجميع الطرق المتوفرة، من خلال ركله بقدمه، وأحياناً يقومون بضرب الجزء العلوي من جسده، لكنه لم يشكُ أبداً من كل شيء، بل قال لي إنه يتوقع الأمر دائماً”.

وبخصوص الحادثة مع لويس سواريز، قال مارك كلاتنبورغ إنه مُعجب بمستوى المهاجم الأوروغواياني، لكنني عانيت من طريقة لعبه في الملعب، والتي أصفها بـ”القذرة”، وأذكر أن أول مواجهة قدتها معه، عندما كان يلعب في أياكس أمستردام، وسجل أربعة أهداف، وأخبرت زملائي، بأنه موهوب للغاية، إلا أن ما يعيبه هو أنه سليط اللسان.

وتابع: “عندما لعب مع ليفربول الإنكليزي قابلته مرة أخرى، وتحدثت معه باللغة الإسبانية، وبصراحة شعرت بالسعادة عند قدومه إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، وأنا قمت بتحكيم العديد من المباريات في العالم، وتعلمت الكلمات البذيئة التي يُطلقها اللاعبون في المباريات، لذلك فاجأت سورايز بإحدى المباريات بتلك المباريات، وقلت له العديد منها”.

أما عن علاقة الصداقة التي تجمع الحكم الإنكليزي مع كريستيانو رونالدو، فقال مارك كلاتنبورغ: “لقد تعاملت مع البرتغالي بشكل جيد للغاية، وعندما صعدت إلى الطابق العلوي للحصول على ميداليتي بعد نهائي يورو 2016، حاول أن يمسك بي ويعانقني، وهذا مستوى الاحترام الذي أكنه له”.

وواصل: “لم أكن أتعامل مع رونالدو بشكل مختلف عن أي لاعب، وأعتقد أن هذا هو سبب علاقتنا الجيدة، وبعد إحدى مباريات يوفنتوس، دخل قميص اليوفي الذي يحمل رقم المهاجم البرتغالي إلى غرفة خلع الملابس الخاصة بي”، وكان موقعها بـ”إلى مارك، أطيب التمنيات، كريستيانو رونالدو”، مضيفاً: “أنا لم أطلب منه شيئاً، لكن كانت لفتة جميلة للغاية”.

وختم مارك كلاتنبورغ حديثه بقوله: “أنا معجب بقدرة رونالدو على تحسين نفسه عندما يكون أداء فريقه مُنخفضاً. لقد أدرت العديد من المباريات عندما كان شاباً في إنكلترا، ثم في ريال مدريد الذي قدم معه الكثير من المستويات الرائعة. لقد كنت أعلم بأنني أدير مباراة يوجد فيها لاعب فريد قادر على تغيير النتيجة بأي لحظة”.

العربي الجديد

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