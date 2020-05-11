وفيات كورونا بالولايات المتحدة.. “انخفاض كبير” وأمل يتجدد l قبل 4 ساعات





سجلت الولايات المتحدة، مساء الأحد، 776 وفاة إضافية من جراء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد وفيّات الجائحة في البلاد إلى 79 ألفاً و522، استناداً إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وبحسب الجامعة التي تتخذ بالتيمور (شرق) مقرّاً، هناك 1.329.072 إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة.

ودافع المستشارون الاقتصاديون للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، عن إعادة تحريك اقتصاد الولايات المتحدة رغم تواصل تفشي وباء كوفيد-19.

في المقابل يحذر الخبراء من أن رفع الحجر في العديد من الولايات المتحدة قد يؤدي إلى معاودة انتشار الوباء.

من جانب آخر، نفى البيت الأبيض، مساء الأحد، تقارير تُفيد بأنّ نائب الرئيس مايك بنس موجود في الحجر الصحّي، وذلك بعدما كانت تأكّدت إصابة إحدى الموظّفات العاملات معه بفيروس كورونا المستجدّ.

وقال المتحدّث باسم نائب الرئيس الأميركي، ديفين أومالي، إن بنس سيتوجّه إلى العمل صباح الاثنين كالمعتاد بعدما جاءت نتائج فحوصه اليوميّة لكشف فيروس كورونا “سلبيّة”.

وأضاف “نائب الرئيس بنس سيُواصل اتّباع مشورة الوحدة الطبّية في البيت الأبيض، وهو ليس موجودًا في حجر صحّي”.

وكانت المتحدثة باسم بنس خضعت لفحص كشَفَ إصابتها بفيروس كورونا، وفق ما أوردت وسائل إعلام ومصادر رسميّة الجمعة، في ثاني إصابة تُسجّل الأسبوع الماضي في البيت الأبيض.

وكتبت كايتي ميلر في تغريدة مساء الجمعة “إنّني بخير ومتلهّفة لاستئناف عملي من أجل الشعب الأميركي”.

وكان مسؤول أميركي كبير صرح لصحفيين بأن موظفة في فريق نائب الرئيس مصابة بالفيروس، من دون أن يذكر اسمها.

وبعد ذلك، أشار الرئيس دونالد ترامب خلال مؤتمر أمام نواب جمهوريّين إلى موظفة تدعى “كايتي”، موضحا أنها تعمل “في العلاقات مع الصحافة”.

وأكّدت هذه التفاصيل معلومات أوردتها وسائل إعلامية أميركيّة عدّة ومفادها أنّ الموظفة هي كايتي ميلر.

سكاي نيوز

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