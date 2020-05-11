الدعم السريع: تدشين قافلة صحية متكاملة لولايات دافور





دشنت قوات الدعم السريع اليوم قافلة صحية متكاملة لولايات دافور الخمس بتوجيه من الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد قوات الدعم السريع.

وأوضح اللواء الركن عثمان محمد حامد رئيس دائرة العمليات بقوات الدعم السريع، رئيس االجنة العليا لمكافحة كورونا بقوات الدعم السريع أن القافلة الصحية تأتي في إطار تهيئة بيئة العمل للكادر الصحي حتى يتمكن من اداء واجبه كاملاً وإمتداداً لجهود القوات في مكافحة جائحة كورونا.

ودعا اللواء الركن عثمان محمد حامد المواطنين بالوحدة ضد الوباء وذلك بنشر الوعي وإتباع الإرشادات الصحية للحد من انتشار الجائحة،مثمنا جهود ألدائرة الطبية لقوات الدعم السريع وتسيرها لقوافل صحية لعدد من ولايات السودان المختلفة.

من جانبه وكشف المقدم طبيب يزيد عابدين عبدالكريم رئيس الدائرة الطبية لقوات الدعم السريع عن مشاركة عربات حديثة لأول مرة في القافلة مجهزة بالكامل للعمل في حملات التطهير والتعقيم للحد من جائحة كورونا، لافتاً الى إن القافلة الصحية تحتوي على معينات طبية (أدوية ومسكنات ودربات ) وألبسة واقية للكادر الصحي وكمامات ومعقمات ومعدات لإصحاح البيئة.

سونا

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