صدمة في تركيا… لاعب كرة قدم يقتل طفله خنقا بعد إصابته بفيروس كورونا





شهد الشارع التركي خلال اليومين الماضيين صدمة مدوية بعد إقدام لاعب كرة قدم تركي على خنق إبنه البالغ خمس سنوات من العمر وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة “صباح” التركية أن اللاعب التركي هو جوهر توكتاش الذي يلعب مع فريق بورصة يلدريمسبور في دوري الدرجة الأولى في تركيا.

وبحسب الوكالة التركية، قام توكتاش بإدخال إبنه إلى المشفى بسبب ارتفاع حرارته ومعاناته ضيقاً في التنفس. فعمد الأطباء إلى الكشف عليه وتشخيص إصابته بالفيروس المستجد، ووضعه مع أبيه في الحجر الصحي.

وخلال تواجدهم في الحجر الجماعي طالب توكتاش الأطباء المساعدة لإسعاف إبنه ليتبين لاحقاً أنه توفي جراء وباء فيروس كورونا.

وبعد عدة أيام على وفاة الطفل توجه الأب إلى الشرطة وأقر بفعلته أنه وضع الوسادة على وجه الطفل المريض، وهو مستلق على سرير المستشفى مصارعاً الوباء، قبل أن يضغط بقوة لمدة ما يقارب 15 دقيقة، كان خلالها الطفل يصارع الموت، غير مستوعب بالتأكيد ما تقترفه يدا أبيه.

وحين خمد جسده الصغير، سارع اللاعب إلى الفريق الطبي طالباً إسعاف ولده، بعد فوات الأوان.

أما الصدمة الأخرى، فاعتراف الأب القاتل بأنه أقدم على جريمته هذه لأنه لم يكن يحب صغيره، إذ قال خلال التحقيقات: “لم أكن أحبه منذ ولادته، لهذا قتلته، لست مجنوناً، أنا إنسان طبيعي، لكنني ببساطة لا أحبه!” وتابع: “وضعت الوسادة على وجهه، وبعد 15 دقيقة توقف جسده عن الحركة”.

سبوتنيك

شارك الموضوع :





