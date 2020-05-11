عمرو أديب يحرج غادة عبد الرازق بسؤال عن زواجها الـ12… فيديو





أحرج الإعلامي المصري، عمرو أديب، الفنانة غادة عبد الرازق، على الهواء، بسؤال بشأن زواجها الـ12.

وسأل أديب غادة في حلقة أمس الأحد من برنامج “الحكاية” في البداية عن شعورها بعد الزواج، فأخبرته ضاحكة أنه “حلو”، ثم استفسر منها كيف يتم خلال شهر رمضان، لتشعر الفنانة بالإحراج.

وردت غادة عبد الرازق على عمرو أديب موضحة: “إنت زعلان ليه، ده كتب كتاب (عقد قران)، إنت في إيه؟”، ليبادر بالتوضيح أنه غير مندهش، مؤكدا أن “الزواج يجوز في رمضان وشعبان وفي كل مكان”.

وكانت غادة عبد الرازق أعلنت، أمس الخميس، عودتها لطليقها هيثم زينتا، مدير التصوير بعد انفصال استمر 6 سنوات.

وقالت غادة في تصريحات لموقع “البوابة نيوز” إنه تم الصلح بينهما قبل اشتراكها في مسلسل “سلطانة المعز”، وتم عقد القران منذ عدة أيام أثناء تصوير أحد مشاهد المسلسل.

وأضافت: “علاقة الارتباط السابقة كانت عقد قران فقط وتم فسخها. سوف أحدد مكان قضاء شهر العسل بعد انتهاء تصوير المسلسل ومن المحتمل أن يكون في الجونة نظرا لإجراءات منع السفر”.

وبحسب مجلة “هي”، فإن غادة مهدت مؤخرًا لهذه العلاقة، حيث عادة ما كنت تعلق له برموز تعبيرية رومانسية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبلغ غادة عبد الرازق من العمر 50 عامًا ولديها ابنة واحدة “روتانا”. كانت آخر زيجة لها من الإعلامي محمد فودة، وتعد هذه الزيجة الثانية عشرة لها، وفقا للمجلة.

ويعرض لغادة عبد الرازق في موسم دراما رمضان 2020 مسلسل “سلطانة المعز”، ويشارك في بطولته محمود عبد المغني ومحمد لطفي ومحمد شاهين وانتصار ومي الغيطي ومحمد حاتم، وهو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.

سبوتنيك

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