راغب علامة ينتقد الحكومة اللبنانية مستخدما كلمات تشرشل





نشر الفنان اللبناني راغب علامة تغريدة عبر حسابه الرسمي على التويتر، ينتقد فيها عمل المسؤولين اللبنانيين واصفا إياهم بالسارقين والفاسدين.

وجاء في التغريدة: “من المستحيل على من سرق البلد ودمره أن يكون منقذاً للوطن، هؤلاء السارقون الفاسدون ليس لديهم الضمير للتفكير بالناس ولا عندهم أي شعور بالإنسانية ولا الوطنية”.

وتابع: “سرقوا الأموال، وسرقاتهم كلها من عرق جبين الناس والفقراء، ليست المشكلة بصغار الفاسدين بل بكبارهم”.

وختم النجم اللبناني تغريدته مطالبا باستعادة الأموال المنهوبة على حد تعبيره قائلا: “استعيدوا الأموال المنهوبة”.

وهذه لا تعتبر المرّة الأولى التي ينتقد فيها راغب علامة قضية سرقة المال العام وعمل المسؤولين الذين تسبّبوا في الأزمة الاقتصادية التي وصل إليها لبنان على حد تعبيره.

سبوتنيك

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