منها “البرنس والاختيار”… أبرز مسلسلات رمضان التي تصدرت قائمة تريند تويتر





كشف موقع تويتر، يوم الأحد عن قائمة أبرز المسلسلات المصرية التي تداولها رواد منصة التواصل الاجتماعي خلال الأسبوعين الأول والثاني من رمضان.

وبحسب تويتر، اعتلت 4 مسلسلات قائمة التريند في مصر والإمارات والسعودية، وهي “البرنس، خيانة عهد، الاختيار، وأم هارون”، وفقا لصحيفة “اليوم السابع”.

فيما احتل الفنان المصري آسر ياسين، المركز الأول في قائمة تضم 10 مشاهير صنفوا الأكثر نشاطا على تويتر.

بينما بينما جاءت في المركز الثاني سيرين عبد النور وحلت ثالثا نادين نجيم، ورابعا هيا عبد السلام.

وفي المركز الخامس جاءت صبا مبارك، وتلتها الفنانة مي كساب، فيما حل سابعا مي عمر وفي المرتبة الثامنة أحمد فهمي.

أما حنان مطاوع فحلت في المرز التاسع وأخيرا المركز العاشر وجاءت فيه الفنانة الكبيرة يسرا، وفقا لصحيفة “المصري اليوم”.

وتتناول أحداث مسلسل “البرنس” شاب يدعى “رضوان البرنس” يجسد شخصيته محمد رمضان، يعمل سمكري في ورشة والده لكنه يتحمّل مسؤولية أسرته وأشقائه الستة بعد وفاته، ويدخل في خلافات مع شقيقته التي تلعب دورها الفنانة دنيا عبد العزيز.

بينما يحكي مسلسل “الاختيار” حياة أحمد صابر المنسى – قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة بالجيش المصري- الذى استشهد فى كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل.

سبوتنيك

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