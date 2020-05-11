الصين تقيل مسؤولا في ووهان بعد تسجيل 6 إصابات بكورونا في يومين





أعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، إقالة مسؤول في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي، بؤرة تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد تسجيل 6 إصابات جديدة.

وذكرت وكالة “شينخوا” الصينية أنه تمت إقالة المسؤول على خلفية تسجيل المدينة مؤخرا 6 حالات إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 في يومي السبت والأحد.

وأوضحت الوكالة “أقيل تشانغ يوي شين من مناصبه بسبب سوء الإدارة بشأن الإغلاق والسيطرة على مجمع سانمين السكني التابع لادارة شارع تشانغتشينغ، حيث كان تشانغ يتولى منصبي سكرتير وعضو لجنة العمل لشارع تشانغتشينغ التابعة للحزب الشيوعي الصيني”.

وسجلت مدينة ووهان إجمالي 6 حالات إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19 يومي السبت والأحد، حيث كان جميع المرضى من مجمع سانمين السكني، وكان المجمع قد سجل 20 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 سابقا.

سبوتنيك

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