الكويت تسجل 7 وفيات و598 إصابة جديدة بـ«كورونا»





سجلت وزارة الصحة الكويتية، 7 حالات وفاة من بين الحالات المصابة بمرض «كوفيد – 19» الذي يسبّبه فيروس «كورونا» المستجد، خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية.

وخلال المؤتمر الصحافي اليومي للوزارة، اليوم (الاثنين)، قال المتحدث باسمها الدكتور عبد الله السند إنه جرى خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تسجيل 598 إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 9286.

وأوضح السند أن الإصابات الجديدة شملت 598 حالة مخالطة وتقصي وبائي، منها 79 حالة لمواطنين كويتيين، و159 حالة من الجنسية الهندية، و140 حالة من الجنسية المصرية و87 حالة من الجنسية البنغلاديشية، وحالات من جنسيات أخرى.

وقال المتحدث، إن المجموع الكلي للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة 131 حالة، منها 71 حالة مستقرة، و60 حالة حرجة.

ولفت السند إلى أن مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 884 حالة، 491 كويتيا، و393 وافدا، وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس، على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر المنزلي الإلزامي، اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر.

وأضاف «وصل مجموع الحالات التي أعلن شفاؤها إلى 2907 حالات بعد أن أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح شفاء 178 حالة من المصابين بالفيروس»، مشيراً إلى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاءهم وسيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيداً لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

الشرق الأوسط

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