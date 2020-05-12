تعليق الحولية السمانية بسبب الأوضاع الصحية





قررت الطريقة السمانية تعليق الحولية السمانية وما يصاحبها من برامج علمية لهذا العام والمزمع قيامها الخميس المقبل وذلك مراعاة للظروف الصحية التي تعيشها البلاد ، وتعد هذه المرة الأولى التي يعلق فيها أكبر احتفال ديني يقام في شهر رمضان من عقود طويلة ، حيث درج الناس على الاحتفال بهذه المناسبة الصوفية سنويا بمسيد العارف بالله الشيخ قريب الله بأم درمان ، وكانت الطريقة السمانية من أوائل المبادرين لتعليق أنشطتها الجماعية تمشياً مع الضوابط الصحية للحد من انتشار فايروس كورونا ، ودعت الطريقة في بيان لها إلى عدم تفويت هذه المناسبة العظيمة وإحيائها في البيوت باستذكار سيرة المشايخ الأجلاء ومدارسة مؤلفاتهم العلمية حثاً على الاقتداء بهم والسير على نهجهم .

صحيفة آخر لحظة

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