وقف عرض مسلسل سعودي بطله ناصر القصبي





أعلنت قناة إم بي سي عن وقفها لعرض مسلسل “مخرج 7” وذلك بداية من يوم الجمعة 15 مايو.

ويتوقف عرض المسلسل عند الحلقة العشرين منه، مع استبداله بمسلسل آخر هو “درب الزلق”.

وتقرر إيقاف المسلسل لعدم اكتمال تصويره لتفشي فيروس كورونا.

مسلسل “مخرج 7” يقوم ببطولته الممثل السعودي ناصر القصبي، وراشد الشمراني، وأسيل عمران، وهو من إخراج أوس الشرقي.

والمسلسل السعودي يناقش قضايا متنوع من خلال الكوميديا، وتناول المسلسل موضوعات مثل القضية الفلسطينية من خلال عرض وجهتى نظر حولها، وهو ما أدى لمهاجمة المسلسل من قبل المتابعين، حتى أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، هاجمته مستنكرة ما جاء فيهما من معاداة للفلسطينيين والدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل.

سبوتنيك

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