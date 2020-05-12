علي غزلان يزيد الغموض حول علاقته مع منة عرفة بعد ‏تصريحاتها بأنها “عزباء”‏





أحدث نجم “يوتيوب” علي غزلان، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تعليقه على تصريحات الممثلة المصرية الشابة، منة عرفة، خلال حلولها في أحد البرامج الرمضانية.

وعندما سئلت عرفة في برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي”، أمس الاثنين، عن حالتها الاجتماعية، وأجابت بأنها “عزباء”، علق علي غزلان عبر حسابه على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي بصورة جمعه بها وعلق عليها: “عزباء!! دا أنا حتى بضحك”.

ويتواجد علي غزلان مع منة عرفة على مواقع التواصل الاجتماعي بصفة شبه دائمة، ويشاركان العديد من الصور والمقاطع المصورة المشتركة بينهما، دون أن يعلن أي طرف منهما بصفة رسمية عن طبيعة علاقتهما.

ونالت منة عرفة شهرتها منذ الطفولة، بمشاركتها في العديد من الأعمال الفنية الناجحة، منها مسلسل “راجل وست ستات”، وأفلام “مطب صناعي” من بطولة أحمد حلمي و”الحب كده” و”حلم العمر” من بطولة المطرب حمادة هلال.

ومن آخر أعمال منة عرفة الفنية بطولتها لمسرحية “اللى عليهم العين”، والتي يشارك في بطولتها خالد سرحان وليلى عز العرب وأحمد بسيم وياسر الطوبجي.

سبوتنيك

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