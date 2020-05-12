ابنة محمود ياسين تعرض دليلا ينفي وجود خلافات بين والدها وعادل إمام





عبرت الممثلة رانيا محمود ياسين عن سعادتها بالعمل لأول مرة مع الفنان عادل إمام في مسلسل “فلانتينو” المعروض خلال شهر مضان 2020.

ونفت وجود خلافات شخصية بين والدها الفنان المعتزل محمود ياسين وعادل إمام، موضحة أنه كان بينهما اختلاف في أمور لها علاقة بالعمل، بحسب صحيفة “الوطن”.

وكان من المقرر أن يتعاون محمود ياسين مع عادل إمام في مسلسل “صاحب السعادة” عام 2014، ولكن بسبب حدوث تضارب في وجهات النظر بينهما، اعتذر ياسين عن تصوير دوره، وتم اختيار الفنان خالد زكي لتجسيد الشخصية.

وأكدت رانيا محمود ياسين في تصريحاتها الصحفية أن والدها شجعها على العمل مع عادل إمام في مسلسل “فلانتينو”، وذلك عندما نصحها قائلا: “الشغل مع عادل بيجيب النجاح”.

وتجسد رانيا محمود ياسين في أحداث مسلسل “فلانتينو” دور معلمة رياضيات متزوجة وتعامل الطلبة كأبنائها تماما لكونها لا تنجب.

ومسلسل “فلانتينو” من بطولة داليا البحيري ودلال عبد العزيز وعمرو وهبة ورانيا محمود ياسين وبدرية طلبة وهدى المفتي وسليمان عيد وحمدي الميرغني، وهو تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج رامي إمام.

وتدور أحداث العمل عن “نور عبد المجيد”، رجل ستيني يمتلك عددا من المدارس الخاصة، ومشكلته الأساسية هي عشقه الشديد للنساء، وتعدد زيجاته، وما يترتب على ذلك من مواقف كوميدية واجتماعية، كما يناقش المسلسل مشكلات التعليم بشقيه الخاص والعام.

سبوتنيك

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