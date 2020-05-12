اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان





مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الثلاثاء 12 مايو 2020م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):

الدولار الأمريكي : 130.00جنيه

الريال السعودي : 34.66جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

اليورو : 140.40 جنيه

الدرهم الإماراتي : 35.61جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات

الريال القطري : 35.64 جنيه

الجنيه الإسترليني : 158.60جنيه

الجنيه المصري : 8.28جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.

ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم.

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