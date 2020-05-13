إيران توجه تهديدا قويا إلى ترامب





أكد السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، اليوم الأربعاء، أن طهران سترد بقوة على أي مغامرة عسكرية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضد بلاده.

الشيوخ الأمريكي يفشل في تخطي فيتو ترامب بشأن تقييد سلطاته العسكرية ضد إيران

موسكو – سبوتنيك. وعلق السفير الإيراني على حق النقض للرئيس دونالد ترامب في قرار الكونغرس الذي يمنعه من استخدام القوة العسكرية ضد إيران

وقال لوكالة “سبوتنيك”: “قد يكون لإجراءات ترامب في حق النقض هدفان، أولا، أن تكون هذه المسألة جزء من الخلافات الحزبية في الولايات المتحدة ومحاولة للفوز بالانتخابات المقبلة، والجانب الثاني هو أنه من المرجح أن تكون الولايات المتحدة عازمة على خوض صراع عسكري مع إيران”.

وأعرب السفير الإيراني لدى روسيا عن أمله في “ألا يملي إجراء ترامب الهدف الثاني، لأن رد إيران على أي مغامرة عسكرية للولايات المتحدة سيكون قاسيا”.

وفشل مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الخميس الماضي، في التغلب على حق النقض (الفيتو) للرئيس دونالد ترامب، بشأن قرار يحد من سلطة الرئيس على القيام بعمليات عسكرية ضد إيران، حسبما أظهرت نتائج التصويت.

وكان من المفترض أن يصوت 67 عضوًا على الأقل للتغلب على حق النقض، ولكن تم تسجيل 49 صوتا فقط، منها 44 ضده.

ويلزم القرار الذي قدمه الديمقراطي تيم كين، الرئيس ترامب بـ”وقف جميع الأعمال العدائية ضد إيران” خلال 30 يوما. وبموجب القرار لن يكون بوسع الرئيس إطلاق أي عمل عسكري دون إعلان الكونغرس حالة الحرب أو تبنيه تشريعا خاصا يتيح العمل العسكري.

سبوتنيك

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