متوفى ينقذ حياة أربعة مرضى في السعودية





أنقذ رجل عمره 41 عاما، كان قد توفي دماغيا في حادث مروري، حياة أربعة مرضى في المملكة العربية السعودية، وذلك بتبرعه بأعضاء جسمه الحيوية.

وذكرت صحيفة “الاتحاد” الإماراتية أن الرجل، الذي توفي في حادث مروري، أجريت له 3 عمليات استغرقت 6 ساعات. حيث تم استئصال القلب والكبد والكليتين، وذلك في مستشفى “التوام” في مدينة العين الإماراتية.

​وأجريت العمليات بمشاركة طاقم طبي سعودي من 11 كادرا، وبعد الحصول على موافقة ذوي المريض، وهي تعتبر أول عملية تبرع بالأعضاء تجرى في المستشفى.

ونقلت الأعضاء إلى المملكة العربية السعودية بواسطة فريق إخلاء طبي بالطائرة، ووضعت في محاليل وأجهزة طبية للحفاظ عليها.

سبوتنيك

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