وفاة محام أردني خلال بث مباشر على “فسيبوك”… فيديو





تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يوثق لحظة وفاة محام أردني وهو في بث مباشر على موقع “فيسبوك”.

فخلال بث مباشر على “فيسبوك” شارك فيه المحامي أكرم هيلات، بالإضافة لعدد من المحامين، تحدثوا فيه عن أعمالهم خلال جائحة “كورونا”، سقط هيلات مغشيا عليه ليفارق الحياة وسط عائلته.

ويوثق المقطع المصور اللحظات الأخيرة من عمر هيلات، قبل أن يرتكز بظهره على الأريكة من خلفه، في الوقت الذي كان يتحدث إليه أحد زملائه في البث المباشر.

ليسقط مغشيا عليه وسط صدمة وصراخ أطفاله، وارتفاع أصوات من كانوا بجانبه وهم يحاولون مساعدته.

ليقوم نقيب المحامين الأردنيين، مازن رشيدات، بنعي هيلات عبر صفحته الخاصة على “فيسبوك” قائلا: “بمزيد من الأسى واللوعة انعى للهيئة العامة زميلا عزيزا غاليا نقابيا مهنيا خلوقا له من الصفات الحميدة لا تعد ولا تحصى.

وأضاف: “انعاه والقلب يعتصر الما وحزنا على فقدانه ونحن في حاجة الى امثاله. انه الزميل والاخ والصديق الاستاذ أكرم هيلات، صاحب السمعة العطرة، وانني اذ اعزي نفسي وزوجته واولاده واهله وعشيرته لأدعو الله ان يتغمده بواسع رحمته ويلهم اهله وذويه ونحن معهم الصبر والسلوان وان يدخله فسيح جناته. ان القلب ليحزن والعين لتدمع وانا على فراقه لمحزونون. وانا لله وانا اليه راجعون”.

سبوتنيك

شارك الموضوع :





