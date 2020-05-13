نجلاء بدر تكشف سبب اعتذارها عن مسلسل “البرنس” وسر مكالمة محمد رمضان





كشفت الممثلة المصرية نجلاء بدر سبب اعتذرها عن المشاركة في مسلسل “البرنس” في البداية، وسر تراجعها عن قرارها.

وقالت بدر في حوار لها مع موقع “العربية نت”، إنه “عندما عرض المخرج محمد سامي مسلسل “البرنس” علي وبعد قراءة الحلقتين اللتين أرسلهما، اعتذرت له حيث لم أجد أن الشخصية واضحة ملامحها ولم تكن مكتملة”.

وأضافت: “رغم اعتذاري لم يقبل محمد رمضان ومحمد سامي واتصلا بي مرة أخرى، وقال لي سامي إن الشخصية قوية جدا وسيقوم بالتعديلات وستظهر الشخصية بشكل أوضح في الحلقات التالية”.

وأشارت بدر إلى أن “مسلسل البرنس حقق نجاحا كبيرا، ودور لبنى أثر بشكل كبير منذ الحلقة الأولى، فهي زوجة “البرنس” الطيبة الوفية التي تشعر بأنه لا يحبها ولا زال على حبه مع جارته القديمة، وهذا يعذبها حتى تموت في حادث وتكون ضحية لأشقاء “البرنس” الذين ينتقمون منه بسبب الميراث”.

وقالت إن “الدور محوري جدا وهو الذي سيقلب الأحداث، ولا يهمني المساحة الكبيرة بدون تأثير، بالعكس الناس تحكي عن شخصية لبنى طوال الوقت وهي من المحاور الأساسية رغم أن الدور ليس كبيرا في المساحة”.

“البرنس” من كتابة وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، نور، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش.

وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة “البرنس،” و”رضوان البرنس” يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسؤولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 بسبب الورث وهم “عبد المحسن” ويجسده إدوارد، و”فتحي” أحمد زاهر، و”ياسر” محمد علاء، و”نورا” ريم سامي” و”عادل” أحمد داش و”رأفت” أحمد فهيم.

سبوتنيك

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