الخارجية 8وفيات وسط السودانيين في نيويورك ونيوجيرسي الأمريكيتين بالكورونا





– قال مصدر بوزارة الخارجية لسونا ان حالات الوفاة بفيروس كورونا وسط السودانيين في ولايتي نيويورك ونيوجيرسي الأمريكيتين بلغت ، 8 وفيات خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى حدوث إصابات عديدة بالفيروس للسودانيين في الولايات المتحدة ، رصدت معظمها في ولايات نيويورك ونيو جيرسي وكنيتكت وماساتشوستس ومين .

وذكر أن عدد 37 حالة قد تماثلوا للشفاء وتبقت 16 حالة تتابع العلاج بالمستشفى او في العزل المنزلي،وأن معظم الوفيات حدثت داخل أقسام العزل الصحي بمستشفيات الولايتين ، نتيجة التدهور الحاد في الحالات الصحية للمصابين والاكتشاف المتأخر لإصابتهم بالعدوى .

سونا

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