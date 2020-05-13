السعودية: 1905 إصابات جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات





كشفت السعودية، الأربعاء، عن 1905 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 44830.

وقالت وزارة الصحة السعودية إن عدد المتعافين الجدد هو 2365 ليبلغ الإجمالي 17622.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، تسجيل 9 وفيات جديدة، بينها اثنان لسعوديين، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 273.

ومن بين الإصابات الجديدة 22 في المائة من الإناث، والباقي من الذكور، وكذلك 8 في المائة من الأطفال و4 في المائة من كبار السن، و32 في المائة من المواطنين.

وقال المتحدث إن عدد حالات الشفاء اليومية تتجاوز لأول مرة عدد الإصابات اليومية، مشيرا إلى أن حالات التعافي باتت تمثل 40 في المائة من إجمالي عدد الإصابات.

وذكر المتحدث أن منحنى الوفيات ثابت، وأن المملكة من بين الدول التي تسجل أدنى معدلات الوفيات بفضل الإجراءات الاحترازية واتباع السلوكيات الصحية.

وأوضح المتحدث أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة 44830 حالة، بينها 26935 حالات نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة، منها 147 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة والمركزة.

والثلاثاء، سجلت السعودية 1911 إصابة جديدة بالفيروس، فضلا عن 2520 حالة تعافٍ، و 9 وفيات.

وكانت السعودية قد شهدت، الاثنين، 1966 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا.

العربية نت

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