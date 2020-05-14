هنادي مهنا: خفت من التمثيل أمام خطيبي.. وهذه طقوسي في رمضان





كشفت الفنانة المصرية الشابة هنادي مهنا، تفاصيل المرة الأولى التي وقفت فيها أمام الكاميرا مع خطيبها الممثل أحمد خالد صالح، في أول مشاهدها بمسلسل “الفتوة”، الذي دخلت فيه الموسم الرمضاني، إلى جانب دورها في مسلسل “خيانة عهد” مع الفنانة يسرا، لافتة إلى أنها تتمنى تمثيل دور فتاة “شريرة”.

وقالت هنادي مهنا في حديثها مع موقع “سكاي نيوز عربية”، ضمن فقرة “طقوس النجوم في رمضان”: “صورنا المشهد في الساعة السادسة صباحا في ظروف غريبة، إذ كان الطقس باردا جدا وكنت أرتدي (جلابية) خفيفة، والميه تملأ الأرض تحتي.. كنت سعيدة وخائفة في الوقت نفسه”.

وتابعت: “أحمد ممثل جيد جدا وكنت أخشى عدم الظهور بصورة جيدة أمامه، لكن أحمد الله أننا نجحنا في تقديم مشهد جميل”.

وأشارت مهنا إلى أنها كانت تتدرب برفقة خطيبها، نجل الفنان الراحل خالد صالح، قبل تصوير مشهدهما الأول، لافتة إلى أن ذلك ساعدها في التغلب على خجلها أمامه.

واعتادت مهنا الظهور عبر وسائل الإعلام والتحدث عن قائمة طويلة بمواصفات “فتى الأحلام” الذي ترغب بالارتباط به، ولدى سؤالها عن ذلك أجابت بالقول: “بالفعل كانت لدي قائمة طويلة بالمواصفات وقد وجدت ما هو أفضل منها في أحمد، الذي يملك مواصفات أيضا لم تكن تخطر في بالي.. أنا محظوظة جدا لوجوده في حياتي”.

أما بالنسبة لتعليقها السابق الذي أثار الجدل، بتأكيدها أنها لا ترغب أبدا في إنجاب البنات، وإنما الأولاد فقط، قالت: “كلا لقد غيرت رأيي.. كنت أرفض تماما فكرة إنجاب البنات لكنني الآن متحمسة وآمل أن يرزقني الله بطفلة”.

لقاء مع الفنانة هنادي مهنا

طقوس النجوم في رمضان.. هنادي مهنا

الطفولة في بيت أب موسيقار وأم فرنسية

نشأت الفنانة المصرية الشابة في عائلة فريدة، فوالدها هو الموسيقار الشهير هاني مهنا، الذي عمل مع عمالقة الغناء العربي مثل المطربة “كوكب الشرق” أم كلثوم، و”العندليب الأسمر” عبد الحليم حافظ. كما أن والدتها فرنسية الجنسية.

وفي هذا السياق، أكدت مهنا على قربها من والدها جدا، وأضافت: “إنه الأب الأكثر حنانا في العالم ويحب أن يدللنا.. إنه الشخص الأقرب إلي وهو من ألجأ له في حال أردت النصيحة”.

وفيما إذا كانت جنسية والدتها أثرت على الطريقة التي نشأت فيهأ، قالت مهنا: “بالتأكيد.. أفراد عائلة والدتي يعيشون في فرنسا وقد اعتدت السفر لزيارتهم بمفردي وأنا في سن صغيرة، وهو أمر جعل طريقة تفكيري تختلف عن الفتيات في ذلك السن، كما أن تنوع الثقافات في البيت منحني نضجا أكثر”.

طقوس رمضان

وعن طبيعة حياتها في شهر رمضان المبارك، وما إذا كانت هناك “طقوس” اعتادت الفنانة الشابة على القيام بها مع أسرتها، قالت: “العمل أخذ كل وقتي في رمضان هذا العام.. لا توجد مواعيد محددة للتصوير فقد تكون قبل الإفطار أو بعده، لكن عادة ما أتناول الإفطار في منزلي ثم أذهب إلى العمل، حيث أتناول وجبة السحور مع زملائي قبل أن نبدأ التصوير”.

وأضافت مهنا أنها طباخة ماهرة، لافتة إلى أن لديها هواية “غريبة”، وهي حبها لغسيل الصحون، قائلة: “هناك طقوس لغسيل الصحون أنصح الجميع بتجربتها، وهي تجهيز مجموعة من الأغاني التي تحفز على النشاط والاستماع لها فقط عند القيام بذلك.. سيساعد هذا أيضا على التقليل من الطاقة السلبية”.

أما عن رمضان قبل أزمة فيروس كورونا، فأكدت مهنا أنها اعتادت متابعة معظم المسلسلات الرمضانية والتعبير عن رأيها بشأنها على صفحتها في فيسبوك، بالإضافة إلى الحرص على حضور التجمعات العائلية وتناول السحور مع الأصدقاء، ولعب الورق، وزيارة مسجد “الحسين”.

وفي الوقت نفسه، أكدت أن فيروس كورونا لم يرغمها على الجلوس في المنزل، كونها لا تزال تزور أصدقاءها في بيوتهم، لكنها نوهت إلى أنها تحرص على اتباع الإرشادات اللازمة للوقاية من الوباء.

سكاي نيوز

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