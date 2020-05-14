دراسة: لهذا السبب يفقد المصاب بفيروس كورونا حاسة الشم





كشفت دراسة أمريكية عن السبب الذي يؤدي إلى فقدان المصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد لحاسة الشم.

وبحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك”، أظهرت نتائج الدراسة التي أجراها الباحثون على الفئران أن فيروس كورونا المستجد يتوغل في الجسم بمساعدة البروتينات التي تساعد على التعرف على الروائح.

وتنتج هذه البروتينات في تجويف الأنف، وهي لدى الفئران المسنة أكثر عددا مقارنة بالفئران الشابة.

واستنادا إلى هذه النتائج، لا يستبعد الباحثون أن تكون هذه الآلية صحيحة أيضا للبشر، مشيرين إلى أن هذا يوضح لماذا كبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكان ألكسندر سيمينوف، نائب مدير معهد بحوث باستور لعلم الأوبئة والحياة المجهرية، قد أعلن أن فيروس كورونا لا يصيب الجهاز التنفسي فقط، بل وأيضا القلب والأوعية الدموية.

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