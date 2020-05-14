ناشطة سعودية تنشر مراسم زفافها في الكنيسة…





قامت ناشطة سعودية مقيمة في كندا، تعرف باسم فايزة المطيري، بنشر مقطع فيديو يظهر زواجها من شخص كندي في الكنيسة، والمراسم المرافقة .

المطيري التي تعرف نفسها على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” كناشطة في مجال حقوق الإنسان، نشرت المقطع المصور على صفحتها الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، والتي ظهرت فيه بفستان أبيض خلال حفل الزفاف، في الوقت الذي ظهر فيها زوجها الكندي إلى جانبها والذي عرّفته من خلال المقطع المصور بأنه يحمل اسم “جو”، بالإضافة للكاهن الذي أعلنهما زوجا وزوجة في مراسم كنسية.

وبحسب الفيديو الذي نشرته المطيري على “يوتيوب” وعلقت عليه، فإن زواجها تم في العام الماضي، ونشرته في 10 مايو/أيار من هذا العام وبأنه تم على الطريقة الأرثوذكسية.

ويظهر المقطع المصور مراسم الزواج ولحظة دخولها الى الكنيسة ووقوفها رفقة زوجها المستقبلي أمام الكاهن، ومراسم الزواج الكنسي.

هذا وكانت المطيري قد أعلنت بداية العام بتغريدة على حسابها الخاص على “تويتر” عن اعتناقها المسيحية، قائلة “الحرية هي ان تقول لا لما لا تريد”.

سبوتنيك

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