ضبط أسلحة مهربة الي داخل ولاية كسلا





تمكنت قوة من شرطة مباحث ولاية كسلا إثر معلومة من جهاز الأمن والمخابرات من إحباط محاولة إدخال عدد (30) قطعة كلاش الي داخل مدينةكسلا قادمة من إحدي ولايات غرب السودان كانت علي متن عربة إستخدم فيها المهربون أسلوباً غيرمعهود بتخبئة السلاح داخل(تنك) العربة الا أن يقظة أفراد شرطة المباحث وإحترافية العمل مكنتهم من إكتشاف العملية بمنطقة كبري البطانة.

ووقف وفدالقيادة العامة من هيئة الأركان العمليات الذي يزور ولاية كسلا هذه الأيام برئاسة الفريق مهندس ركن خالد عابدين الشامي نائب رئيس هيئة الأركان برفقة والي كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر محمد همد وأعضاء لجنة أمن الولاية علي الإنجاز الذي تحقق في ضبط الأسلحة .

وهنأ الشامي الأتيام التي نفذت العملية مطالبا إياهم بان يكونوا درعا للوطن عبر كل الوحدات الأمنية بولاية وكل السودان ، وأكد الشامي على تطبيق القانون علي أي شخص يتعدي حدود القانون دون إستثناء .

وقال “إننا في القيادة المتقدمة لإعادة الأمن بولاية كسلا سنكون صارمين جداً في محاسبة كل من تسول له نفسه أن يعبث بامن الولاية والسودان، داعيا الأجهزة الأمنية للتعاون والعمل بإخلاص وبذل مزيد من الجهد والتصدي لأي متفلت ومن يحاول أن يعبث بأمن الولاية بدون فرز.

وإضاف إنه وفي اطار قانون الطوارئ ستتم إعادة كل شخص خارج عن القانون .

من جانبه أوضح والي كسلا أن العملية تعتبر بداية و(عربون) لعمل من شأنه أن يجعل ولاية كسلا مستقرة وخالية من أي اشكاليات تحدث داخل الولاية أوخارجها .

وقال الوالي أن الاسلحة المضبوطة تعتبر عملا من شأنه أن يستخدم ضد أهل الولاية وأكدت في ذات الوقت لاحترافية أجهزة الولاية في التعامل مع مثل هذه الأشياء وفرصة للتنافس للعبور بالبلاد الي بر الأمان .

وأضاف إنه كلما فكر المهربون هدم خطط الأجهزة الأمنية كان المقابل منا أيضا هزم خططهم.

ووجه مدير شرطة الولاية مقرر لجنة أمن الولاية اللواء خالد عوض برسالة عبر الاجهزة الامنية بانهم صارمون مع كل خارج عن القانون مع إستمراريتهم في تادية مهامهم ليل نهار ورسالة أخري بإرجاع الخارجين عن القانون الي الصواب عبر القانون حالة الإستمرار في غيهم .

سونا

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