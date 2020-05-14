نجيب ساويرس يكشف عن ثغرة لم يلاحظها أحد في مسلسل “البرنس”





كشف رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، عن حلقة مفقودة في مسلسل البرنس الذي يقوم بطولته الفنان محمد رمضان.

وقال ساويرس، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “ممكن حد من اللي متابع مسلسل البرنس يفهمنى سواق الميكروباص اللي خد بنت رضوان عرف منين إنها بنته والمكان اللى ساكن فيه؟ أنا ما خدتش بالي”.

وأجاب متابعون على ساويرس، حيث قال أحدهم: ياباشا سواق الميكروباص اكيد متابع المسلسل .. مش محتاجة يعنى، فيما قال آخر: “إنت سواق الميكروباص لو عرف إنك مافهمتش المشهد ده هيجيبلك البنت ويجيلك يحكيلك المسلسل كله”.

مسلسل “البرنس”، بطولة محمد رمضان ونور اللبنانية وروجينا وإدوارد وأحمد زاهر ومن قصة وإخراج محمد سامي.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة “البرنس”، “رضوان البرنس” الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم “عبد المحسن” ويجسده إدوارد، و”فتحي” أحمد زاهر، و”ياسر” محمد علاء، و”نورا” ريم سامي” و”عادل” أحمد داش، و”رأفت” أحمد فهيم زوج أخته.

سبوتنيك

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