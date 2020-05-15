إيقاف رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري بسبب فضيحة التسريب الصوتي





نفذت رابطة الدوري الجزائري لكرة القدم، القرار الأول فيما يتعلق بقضية الساعة في الكرة الجزائرية، والمتعلقة بالتسريب الصوتي الذي كان لرئيس نادي وفاق سطيف مع أحد وكلاء الأعمال في كرة القدم، وهو بصدد ترتيب بعض المباريات في ما يخدم مصالح فريقه المنافس على لقب الدوري المحلي.

وأكدت هيئة الرئيس عبد الكريم مدوار، إيقاف فهد حلفاية عن ممارسة أي نشاط رياضي، حتى الاستماع إلى أقواله في الجلسة المقرر عقدها يوم الاثنين 18 مايو/أيار، عند الساعة 11:00 (بالتوقيت الجزائري المحلي) في مقر رابطة الدوري.

وكشف البيان أن هذا القرار جاء استناداً إلى المادتين 9 و10 من قانون لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف)، وهو ما قد يهدد الرئيس فهد حلفاية بعقوبة صارمة في حالة ثبوت التهمة عليه.

وكان الاتحاد إضافة إلى وزير الشباب والرياضة في الحكومة الجزائرية، سيد علي خالدي، وكذلك نادي شباب بلوزداد متصدر الدوري، قد أصدروا بيانات استنكروا فيها هذه السلوكيات، وطالبوا فيها بمعاقبة المتورطين في هذه الفضيحة.

العربي الجديد

شارك الموضوع :





