خبراء: فصل العاملين سيؤدي لإنهيار الخدمة المدنية القومية





أعرب مراقبون وخبراء عن مخاوفهم من ان تطال يد لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين الآلاف من الموظفين والعاملين في الخدمة المدنية القومية عقب نهاية شهر رمضان المبارك مؤكدين أن ذلك سيؤدي الي إنهيار الخدمة المدنية في البلاد ويرجع عقارب الساعة للوراء.

وَاوضح د. عبدالعزيز النور الخبير في الشؤون السياسية في تصريح صحفي أن اللجنة تمتلك قوائم بكل العاملين في الوزارات والمؤسسات والهيئات والوحدات الحكومية الذين تم تعيينهم في عهد النظام البائد وفق المحاباة والمحسوبية حسبما صرح بذلك الأستاذ محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة والرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين وقال النور إن هؤلاء العاملين سيتم تسريحهم بعد إنقضاء شهر رمضان المبارك إستناداََ على تصريحات بعض أعضاء اللجنة موضحاً أن هذه العملية إذا ما قدر لها التنفيذ فسيفقد الكثير من السودانيين وظائفهم ومصادر رزقهم مما يفاقم من إزدياد وتيرة الضائقة المعيشية والاقتصادية ويزيد من حالة الإحتقان والغبن في الأوساط السياسية والاجتماعية .

ودعا الخبير السياسي لجنة إزالة التمكين للتريث والتمحيص بشأن قرارات الفصل حتى لاتطال أبرياء ليس لهم علاقة بنظام الإنقاذ وأقر النور بوجود محاباة ومحسوبية في عهد النظام البائد ولكنه قال من الظلم ان نجزم بأن معظم العاملين في مؤسسات الدولة من أنصار نظام الثلاثين من يونيو واضاف قائلا ” إذا لم تتثبت اللجنة وتدقق في المعلومات والبيانات فإن الكثيرين سيطالهم سيف الفصل”.

من جانبه نوه د. عماد جامع الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية الي الضائقة المعيشية التي يعيشها العاملين في القطاعين العام والخاص خاصة في هذه المرحلة التي تمر فيها البلاد بأزمة اقتصادية خانقة مبيناً أن هذا التوقيت ليس مناسباََ لفصل أي موظف إلا إذا ثبت ان تعيينه تم وفقاََ لمعايير التمكين وليس الكفاءة معرباً عن قلقه بشأن التصريحات التي أطلقها عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان والتي أكد فيها بأن اللجنة ستشرع في تسريح العديد من الموظفين عقب إنتهاء شهر رمضان. وقال جامع ان هذا العمل سيلقى بظلال سالبة على مسيرة الإنتاج في البلاد وسيؤدي الي قصور في أداء دواوين الدولة.

واشار جامع إلى الوثيقة التي ظهرت على الإنترنت والتي تكشف عن فئات من المواطنين يخضعون للتحقيق أيضًا كما أوضحت الوثيقة ان القائمة لاتقتصر على الوزارات والدوائر الحكومية فقط بل تشمل قيادة الأحزاب والنقابات والهياكل التجارية والعسكرية والشرطة والمعلمين والأطباء وهذا يعني ان البلاد أصبحت بأكملها تحت رحمة لجنة إزالة التمكين.

الخرطوم :الوطن

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