مكتب اليونسيف بالنيل الأزرق يؤكد دعمه لمشروعات اليافعين





أكد خالد موسي مدير مكتب منظمة اليونسيف بولاية النيل الازرق دعمهم اللامحدود لمشروعات اليافعين بالتعاون مع حكومة الولاية ،مبينا أن اليونسيف قامت بتمويل إختراعات وإبتكارات جمعية أجيال المستقبل بدءا من منتجات الريحان والعربة التي تعمل بالطاقة الشمسية ومكيف الهواء وغيره من الإختراعات المتميزة.

وأوضح خالد وفي تصريح لــ (سونا) أن مشروع ( غسالة الايدي) ممول من اليونسيف بالتعاون مع مشروع الإصحاح البيئي بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية ، ويسهم المشروع في تثبيت ثقافة غسيل الايدي لتكون سلوك متبع خاصة وأن الدراسات أكدت أن 40% من الامراض المنقولة يمكن تجنبها بغسل الايدي، كاشفاً عن انتاج عدد مقدر من ( غسالات الايدي) التي تعمل دون استخدام الايدي في فتح الحنفية وسيتم توزيعها علي المستشفيات واماكن التجمعات والمدارس مستقبلا.

وقال خالد ان منظمة اليونسيف تعمل في تنسيق تام مع وزارة الصحة ومازال الدعم متواصل حيث تم دعم صيانة وتوصيل المياه لمستشفي الصداقة الصيني ومركز العزل الصحي بجانب توريد المعدات الطبية وتسعي اليونسيف من خلال خطة العمل للعام 2020 للمساهمة الفعالة في عدد من المحاور في مقدمتها المياه والصحة والتعليم.

سونا

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