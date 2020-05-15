“خالد سلك” : رحيل “الشريف بدر” يدق ناقوس الخطر جراء الإبطاء في المحاكمات





قال القيادي بقوى الحرية والتغير الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني “خالد عمر سلك”، إن رحيل القيادي بالمؤتمر الوطني “الشريف بدر” في الحبس، يدق ناقوس الخطر من عاقبة الإبطاء في إجراءات محاكمة رموز النظام البائد.

وأكد “سلك” في صفحته بالفيس بوك، أن تحويل ملفات رموز النظام البائد إلى القضاء والشروع في محاكمتهم، واجب لايستوى بدونه ميزان العدل الذي جاءت من أجله الثورة.

وأشار إلى أن ميزان العدل يقوم على قاعدة أساسها التساوي في المثول أمام مؤسسات القانون. و قال “سلك” إن الشريف اليوم بين يدي العلي القدير وهو الأقدر على محاسبته إن أحسن أو أساء .

المجهر السياسي

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