فيديو: أرتريا تسجل (زيرو) كورونا وطبيب سوداني يتحول الى بطل قومي ﻿





أعلنت وزارة الصحة الأرترية الخميس شفاء آخر مريض بفايروس كورونا وخروج أخر مصاب من مجموع 39 من المستشفى لتصبح بذلك اول بلد أفريقي يعلن خلوه من المرض وقالت وزارة الصحة الأرترية ؛ في تعميم صحفي انه من المهم أن يستمر كل مواطن في الالتزام الكامل بالتوجيهات وتنفيذها بجدية حتى يتم إنجاز المهمة المستمرة المتمثلة في التقييم المفصل والشامل لقياس انتشار الوباء في جميع أنحاء البلاد .

وبث الطبيب السوداني المعز قسم الباري الذي يعمل في مستشفى اسمرا _ أروتا التعليمي والاستاذ في كلية الطب بجامعة اسمرا تسجيلا مصور عن البرتكول الصحي الذي أدار به معركته مع فايروس كورونا حتى تحقق إنجازه الطبي اللافت ؛ وقد احتفت الاوساط الارترية بالداخل والخارج بالطبيب السوداني وجهود الاطقم الطبية المساندة له.

أسمرا /اجواد.

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