محل يبتكر آيس كريم بنكهة الغاز المسيل للدموع… هذا مكونه الرئيسي





ابتكر محل آيس كريم في هونغ كونغ، منتجا جديدا بنكهة “الغاز المسيل للدموع”.

وقال صاحب محل الآيس كريم الذي لم يكشف عن اسمه، إنه قدم النكهة الغريبة لإظهار الدعم للحركة السياسية والاحتجاجات المؤيدة لمزيد من الحريات الديمقراطية في الجزيرة، بحسب صحيفة “تايم”.

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وتحدث صاحب المحل لوسائل الإعلام قائلا: “أردنا صنع نكهة تذكر الناس بأنه لا يزال عليهم الاستمرار في الحركة الاحتجاجية وعدم فقدان شغفهم”.

المكون الرئيسي للنوع الجديد من الآيس كريم هو حبوب “الفلفل الأسود” لتذكير مواطني الجزيرة بطلقات الفلفل التي أطلقتها الشرطة خلال المظاهرات العام الماضي.

وقام صاحب محل الآيس كريم بتجربة عدد من المكونات المختلفة مثل الفجل الياباني والخردل قبل اتخاذ قراره بشأن النكهة النهائية.

وأوضح صاحب المحل “نقوم بشواء ثم طحن حبوب الفلفل الأسود بالكامل وتحويلها إلى جيلاتو على الطريقة الإيطالية. هو ساخن قليلا، وطعمه يمنح شعورا بالتهيج في الحلق. إنه يجعلك تشعر كما لو أنك تتنفس الغاز المسيل للدموع”.

سبوتنيك

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