السحالي العملاقة تغزو أمريكا… فيديو





تهديد جديد تواجهه الولايات المتحدة في الوقت الراهن، بغزو سحالي “تيغوس” العملاقة للبلاد.

وينمو هذا النوع حتى يصل طوله إلى 1.2 متر كما يزن نحو 5 كيلوغرامات، وهو يهدد الحياة البرية حيث يتغذى على بيض التمساح الأمريكي، وسلاحف غوفر.

سحالي “تيغوس” لا تهاجم البشر، لكنها تمتلك أسنان حادة وذيل ضخم توجه به ضربات قوية.

ويعيش هذا النوع من السحالي في البرازيل وباراغواي وأوروغواي والأرجنتين، وجاءت إلى الولايات المتحدة عبر تجارة الحيوانات الأليفة.

وقال جون جنسن، من وزارة الموارد الطبيعية: “نحاول إزالة السحالي من البرية؛ لأنها يمكن أن تكون لها آثار سلبية على حيوانات أخرى”.

وأضاف “هي تأكل أي شيء تريده. المواد النباتية والحيوانية، ومن أغذيتهم المفضلة بيض الحيوانات التي تعشش في الأرض مثل السلاحف البحرية”.

ونظرا لأن هذه السحالي لم تكن موجودة من قبل في الولايات المتحدة، فإن القليل من الحيوانات يقوم بافتراسها، كما أنها تتكاثر بسرعة حيث يمكن أن تضع الأنثى حوالي 35 بيضة سنويا.

سبوتنيك

شارك الموضوع :





