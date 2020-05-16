اعتقال متهم في عمليات إبادة جماعية بعد مرور 25 سنة





قالت وزارة العدل الفرنسية إن السلطات اعتقلت، اليوم السبت، فيليسيان كابوجا، المشتبه به في عمليات إبادة جماعية برواندا، في منطقة من العاصمة باريس.

وأضافت الوزارة في بيان أن كابوجا (84 عاما) كان يعيش بهوية مزورة في شقة في ضاحية أنيار سور سين قرب باريس وتلاحقه السلطات الدولية منذ 25 عاما.

وقالت الوزارة إن أفراد الأمن الفرنسيين اعتقلوه في الساعة 0530 بتوقيت غرينتش اليوم السبت. وفقا لـ “رويترز”.

في شهر أبريل/ نيسان 2018، نشر ضابط سابق في الجيش الفرنسي، هو غيوم أنسيل، كتابا تحت عنوان “رواندا، نهاية الصمت” بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لتلك الأحداث، تحدث فيه كشاهد عيان قضى 50 يومًا ضمن البعثة العسكرية الفرنسية في كيغالي.

وتسعى فرنسا إلى تطبيع علاقاتها مع رواندا، إلا أنها فشلت في ذلك في العديد من المرات، وكانت باريس قد دعمت اختيار منظمة الفرانكفونية في قمتها الـ17 التي عقدت في يريفان ، وبإجماع الأعضاء، وزيرة الخارجية الرواندية لويز موشيكيوابو لشغل منصب الأمين العام للمنظمة للسنوات الأربعة القادمة، وذلك خلفًا للكندية ميكايل جان التي فقدت دعم بلادها.

سبوتنيك

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