هنا الزاهد تعلق على ترشيحيها لجائزة أفضل 100 وجه بالعالم في 2020





أعلنت الفنانة هنا الزاهد، مؤخرا، ترشيحها لقائمة أجمل 100 وجه في العالم.

ونشرت هنا الزاهد، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، مستعينة بما نشره الحساب الرسمي الخاص بمسابقة “tc candler” بشأن ترشيحها، مصحوبة بتعليق: “شكراً لترشيحي في أجمل 100 وجه في العالم لعام 2020”.

أصبحت الزاهد محور حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد إعلان ترشيحها للجائزة.

وقالت الزاهد في مداخلة عبر برنامج “انسايدر بالعربي”، إن ترشيحها لجائزة أفضل 100 وجه بالعالم، أمر يدعو للفخر.

وأضافت “سعيدة، خصوصاً أن القائمة تضم فنانين من جنسيات مختلفة سواء هوليوود أو بوليوود، بخلاف فتيات الموديلز”.

وتابعت “فخورة لأنها ستمثل منطقة الشرق الأوسط في هذه المسابقة الدولية”.

وضمت قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2020، 3 نجمات من العالم العربى، إلى جانب هنا الزاهد، وهن النجمتان اللبنانيتان نانسي عجرم وهيفاء وهبي، والفنانة المصرية ياسمين صبرى، حيث نشر حساب الجائزة، عبر موقع “انستجرام”، صورهن كمرشحات للفوز باللقب، كما دخل الفنان التونسى ظافر عابدين في قائمة الرجال.

سبوتنيك

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