نادية الجندي ضيف “إغلب السقا” في حلقة الليلة





تتحدى الفنانة المصرية، نادية الجندي، الفنان أحمد السقا، في حلقة اليوم السبت من برنامج المسابقات الترفيهي “إغلب السقا”.

وبحسب بيان حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه، فإن نادية الجندي الملقبة بـ”نجمة الجماهير” ستمر بالعديد من المنافسات في الحلقة أمام غريمها أحمد السقا للفوز بمبلغ 100 ألف جنيه، من أجل التبرع بها لإحدى الجهات الخيرية.

يشار إلى أن أحمد السقا شارك بالظهور كـ”ضيف شرف” في أحدث مسلسلات نادية الجندي “سكر زيادة”، المعروض حاليا خلال شهر رمضان.

ويشارك في بطولة “سكر زيادة” الفنانة نبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر، وهو من إخراج وائل إحسان.

ويشارك في تقديم برنامج “إغلب السقا”، الإعلامية اللبنانية، رزان مغربي، التي سبق وأن شاركت أحمد السقا بطولة فيلم “حرب أطاليا” إنتاج 2005.

ويذاع البرنامج يوميا طوال شهر رمضان على فضائية “إم بي سي مصر”.

ومن أبرز ضيوف برنامج “إغلب السقا” محمد هنيدي ونيللي كريم وغادة عبد الرازق وعمرو يوسف وعمرو سعد والمطرب اللبناني وائل جسار وقصي خولي ودرة والمطرب المصري حمادة هلال وأحمد فهمي، ومُعتصم النهار وآخرون.

ويتبارى ضيف كل حلقة مع أحمد السقا على مدار ساعة كاملة في الكثير من المجالات غير المعتادة، حتى يتبرع الضيف في نهايتها بالمبالغ المالية التي فاز بها لإحدى الجهات الخيرية.

سبوتنيك

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