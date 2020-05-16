أحد فناني مسلسل “البرنس” يكشف مفاجأة بشأن الطفلة مريم





عبر الفنان المصري محمد جمعة، عن سعادته بظهوره في مسلسل “البرنس” الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، مؤكدًا أنه “رغم صغر مساحة الدور إلا أنه مؤثر في الأحداث ويحمل طابعا إنسانيا”.

وقال جمعة، الذي يجسد شخصية سائق ميكروباص يعثر على “مريم” ابنة محمد رمضان ويقوم بتربيتها بعد أن يلقيها عمها في الشارع، إن “مخرج العمل محمد سامي هو من رشحه للقيام بهذا الدور”، مضيفًا أن “الحلقات المقبلة ستشهد تطورات سريعة في الأحداث”.

وتابع جمعة في تصريح خاص لـ”فوشيا” أن “عدم إعادته مريم لوالدها “رضوان البرنس” محمد رمضان جاء بسبب تعلقه بها كونها ظلت سنوات عدة مع أبنائه إضافة إلى أنها أحدثت فارقا كبيرا في رزقه، وتوسعا في عمله لذلك حرص على استمرارها وعدم إعادتها.

وأضاف أن “مواصلة بحث محمد رمضان عن ابنته وحضوره لموقف السيارات الذي يعمل به لأكثر من مرة سيجعله يغير موقفه ويعيدها إليه”، مبينا أن “محمد رمضان سيكون متعاونا معه لإعادة ابنته خاصة أنه قام بتزوير شهادة ميلاد لها وإدخالها مراحل التعليم وهي تحمل اسمه”.

وأوضح أن “هذه الأمور ستختلف تماما لكن محمد رمضان لن يستعيد ابنته سريعا وسيتركها معه حتى حصوله على حقه من أشقائه لكن المفاجأة أنه سيعترف له بكل شيء فعله من أجل ابنته”.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة “البرنس”، “رضوان البرنس” الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم “عبد المحسن” ويجسده إدوارد، و”فتحي” أحمد زاهر، و”ياسر” محمد علاء، و”نورا” ريم سامي” و”عادل” أحمد داش، و”رأفت” أحمد فهيم زوج أخته.

سبوتنيك

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