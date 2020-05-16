يسجل (325) إصابة بـ (كورونا) و(6) وفيات ويرتفع العدد الكلي إلى(2289)





أعلنت وزارة الصحة الإتحادية عن تسجيل (325) حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد في السودان بالإضافة إلى تسجيل (6) حالات وفاة.

ووفقاً للتقرير الوبائي الصادر اليوم(السبت)والخاص بيوم الجمعة(15مايو 2020)، والذي تلقت (كوش نيوز) نسخه منه فإن: الخرطوم سُجلت (280) إصابة، والجزيرة (15) القضارف (8) حالات، كسلا (4)، شمال دارفور (2) جنوب كردفان (2) نهر النيل (2) شرق دارفور حالة واحدة، والشمالية حالة واحدة.

و بهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء الى (2289) حالة، متضمنة (97) حالة وفاة، هذا وقد سجلت حالة وفاة واحدة في ولاية جنوب كردفان لم تعلن ضمن الوفيات التي أعلن عنها سابقاً.

كوش نيوز

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