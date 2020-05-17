فرفور: نعم أنا ضابط في جهاز الأمن ولم أعذب الثوار





أقر الفنان الشاب جمال فرفور بانتمائه لجهاز الأمن ونفى ان تكون له يد في قتل أو تعذيب الثوار والمتظاهرين إبان مظاهرات ومسيرات ثورة ديسمبر الظافرة. وقال فرفور في تصريحات صحفية اليوم، بحسب صحيفة اليوم التالي نعم أنا ضابط في جهاز الأم، بيد أني اتبع لإدارة التوجيه المعنوي ولم أقم بتعذيب أو قتل الثوار والمتظاهرين إبان تظاهرات ثورة ديسمبر، إضافة إلى أنني كنت آنذاك خارج البلاد في رحلة لعلاج إبني واعترف فرفور بأنه يملك منزلاً في ضاحية كافوري بالخرطوم بحري اشتراه من حر ماله، ولم تمنحه له حكومة الانقاذ طبقاً لإفاداته. ووصف فرفور برنامج أغاني وأغاني الذي يقدم في قناة النيل الأزرق خلال شهر رمضان الكريم هذا العام بأنه (جايط).

الخرطوم ( كوش نيوز )

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