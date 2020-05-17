قال انها تعمدت تجاهلهه .. الشاعر حمدتو: إيلاف عبد العزيز حذفت المقدمة الموسيقية لاغنية (الزمن الجميل)





وجه الشاعر و الملحن محمد عبدالرحين حمدتو صوت لوم للمغنية إيلاف عبد العزيز و ذلك بسبب ترديدها لكلمات اغنية( الزمن الجميل) بدون مقدمتها الموسيقية بجانب بعض الاخطاء في كلمات الأغنية.

وأوضح ملحن الاغنية حمدتو ل(كوكتيل):(الاغنية من كلمات الشاعرة الراحلة وجدان صباحي و الحاني تم تردديها في مواسم مختلفة من برنامج (نجوم الغد) ،طلبت مني إيلاف أن تغنيها ووافقت بان اكون حضورا وقت تسجيلها حتي اتدارك اي أخطاء موسيقية قد تحدث لكنني تفاجأت بها و هي تغنيها بصوتها علي وسائل التواصل الاجتماعي مع حذف المقدمة الموسيقية للاغنية بالإضافة لعدد من الأخطاء في بعض كلمات الاغنية،مضيفا (اتصلت عليها مرارا و تكرارا لتنبيهها و لكنها لا ترد على الهاتف و لا على الرسائل اتصلت على مدير أعمالها و لكن دون جدوى،مختتما (عبركم أوجه لها صوت لوم لتجاهلها المتعمد لي ،عندما وافقت أن تسجلها لقناة النيل الازرق لأنني أعلم أن صوتها جميل و استطاعت من خلاله إيصال الاغنية لكن لا ان تتجاهلني انا ملحنها،كما كنت اتمنى ان تزور أطفال شاعرة الاغنية فهم أيتام و تتفقد احوالهم عسى و لعل قد يكون رد جميل للشاعرة الراحلة وجدان صباحي التي ماتت بسبب المرض.)

الخرطوم:محاسن

صحيفة السوداني

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