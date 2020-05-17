إليسا عن كورونا: خدعة وصراع بين الدول الكبرى





قالت الفنانة اللبنانية، إليسا، إنها تدعم الرأي الذي يقول إن فيروس “كورونا” المستجد مجرد “مؤامرة” تتبناها الدول الكبرى وسط صراع تبنوا من خلاله هذا الفيروس كخدعة.

وشارك إليسا مقطعا مصورا عبر حسابها الرسمى على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، يضم مظاهرات لمواطنين ألمان داخل مدينة ميونيخ، كوسيلة منهم للتعبير عن رفضهم التطعيم ضد الفيروس، نظرا لرؤيتهم أن “كورونا” ما هو إلا خدعة ضمن صراع بين الدول الكبرى.

وعلقت إليسا على المقطع المصور بعبارة: “وأنا أوافقهم”.

وكانت إليسا أعلنت عن مفاجأة لكافة جمهورها مؤخرا، وهي انتهائها من تسجيل ألبومها الغنائي الجديد، فيما وصفته بأنه “أمر إيجابي في عام 2020″، وسط انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

​وكان آخر ألبومات إليسا “إلى كل اللي بيحبوني”، الذي طرح في يوليو/ تموز 2018، وتناولت فيه قصة إصابتها بسرطان الثدي ورحلة صراعها معه حتى شفيت منه.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، “جائحة”. وفي سبيل مكافحة الفيروس، اتخذت معظم دول العالم إجراءات استثنائية لمواجهته، تنوعت بين الإغلاق التام والعزل الكامل للمواطنين، وفرض حظر تجول استثنائي، وحظر التجمعات، وإلغاء للأحداث الرياضية والثقافية والاجتماعية والسياسية، ووقف حركة الطيران، إما بشكل جزئي أو كلي.

وتجرى حاليا العديد من التجارب السريرية في عدد من دول العالم لمحاولة إنتاج لقاح للفيروس، إلا أنه لا موعد متوقعا إلى الآن لإنتاج أول لقاح يوقف انتشار الفيروس.ِ

سبوتنيك

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