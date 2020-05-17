5 أطعمة تبقيك رطبا وتحميك من العطش خلال الصيام في الأجواء الحارة





قد يكون صيام شهر رمضان في الأجواء الحارة، أحد أخطر الممارسات المضرة بصحة الإنسان، وهو ما يجعل الإنسان يفكر فيما يجب عليه أن يفعله.

ورصد موقع “تايمز نيوز ناو” تقريرا حول مجموعة من الأطعمة، التي يمكن أن تبقي جسمك رطبا لساعات طويلة ولا تشعر بالعطش، خلال ساعات الصيام في الأجواء الحارة.

وجاءت تلك الأطعمة على النحو التالي:

1- البطيخ

البطيخ هو فاكهة صيفية مفضلة ويوفر تأثير تبريد رائع عند تناوله باردا.

يؤكد الخبراء أن كل قضمة من البطيخ تحتوي على 92% من الماء و6% من السكر. ومع ذلك، لا داعي للقلق بشأن محتوى السكر لأنه طبيعي بالكامل. يمكن أن يساعد البطيخ على إبقاء جسمك رطبًا خلال الصيف الحار، ولا تشعر بالعطش على الإطلاق، بسبب كمية الألياف المفيدة الموجودة فيه.

2- الطماطم

الطماطم هي عنصر شائع في جميع الوجبات التي نقوم بطهيها، ويمكن أن تتناول نيئة في السلطات أو الساندويتشات.

تحتوي الطماطم على حوالي 93-95% من المحتوى المائي، وهي أيضًا غنية بحمض الفوليك والحديد والبوتاسيوم والكالسيوم وغيرها من العناصر الغذائية.

3- الخيار

يعتبر الخيار مخزن للمياه، ويحتوي الخيار على حوالي 95% من الماء.

يمكنك تناول الخيار من خلال صنع العصير أو إضافته إلى طعامك نيئًا.

يمكنك أيضًا تناول الخيار النيئ كوجبة خفيفة مع بعض الحمص أو التوابل فقط.

4- البروكلي

البروكلي من الخضروات اللذيذة والصحية، وتحتوي على كميات كبيرة من الألياف والمغذيات.

ومع ذلك، فإن البروكولي غني جدًا بالمحتوى المائي، ويحتوي على حوالي 91% من الماء. ويمكن غليها وإضافتها إلى السلطات، أو حتى إضافتها إلى المعكرونة.

5- الفلفل الحلو

يتوفر الفلفل الحلو بثلاثة ألوان، الأحمر والأصفر والأخضر، وجميعها لذيذة ومغذية للغاية. يحتوي الفلفل الحلو على 92% من الماء، ويمكن أن يساعدك تضمينه في طعامك على البقاء رطبًا خلال الصيف الحار، بخلاف الفلفل الحار الذي يزيد إحساسك بالعطش.

سبوتنيك

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