ريهام عبد الغفور تتراجع وتحذف تغريدة عن أحمد حلمي





حذفت الممثلة المصرية، ريهام عبد الغفور، تغريدة بشأن الفنان أحمد حلمي عبر حسابها على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي.

وتضمنت التغريدة صورة لأحمد حلمي وهو في مرحلة المراهقة، وكتبت عليها مازحة: “الشاب ده ساكن جنبنا وعلى ‏طول متضايق وآجي أسأله مالك؟ يقول ما أنا عادي أهو”، في إشارة ساخرة منها لأغنية حلمي التي قدمها لإعلان إحدى شركات الاتصالات ‏خلال شهر رمضان.‏

ولم تفصح ريهام عبد الغفور عن سبب حذفها للتغريدة، بحسب مجلة “لها”.

يشار إلى أن صداقة وطيدة تجمع بين أحمد حلمي وريهام عبد الغفور، وشاركا سويا في بطولة فيلم “جعلتني مجرما” من إنتاج 2006.

كما شاركا في تقديم مسلسل إذاعي في عام 2018 بعنوان “لمس أكتاف”.

وغابت ريهام عبد الغفور عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2020، بعد أن تأجل تصوير مسلسلها “حتى لا يطير الدخان” الذي تشارك في بطولته مع الفنان مصطفى شعبان.

لكنها وقعت ضحية في برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي”، من تقديم الفنان رامز جلال، المذاع على فضائية “إم بي سي مصر”.

وشاركت ريهام عبد الغفور في رمضان الماضي بمسلسل “زي الشمس” مع دينا الشربيني.

سبوتنيك

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