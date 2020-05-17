نانسي عجرم تتلقى دعوة لزيارة إسرائيل في عيد ميلادها





احتفل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بعيد ميلاد الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، اليوم الأحد.

وعبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، شارك أدرعي مقطعا مصورا لأحد الجنود الإسرائيليين وهو يوجه تهنئة إلى نانسي عجرم بمناسبة عيد ميلادها، شملت دعوة لزيارة إسرائيل.

وأشاد الجندي بأغنية عجرم “بدنا نولع الجو”، وكم أنها ممتلئة طاقة وحيوية، وأشار إلى أنها تذكره بأجواء تل أبيب التي وصفها بـ”المدينة التي لا تنام”.

وتابع موجها حديثه إلى المطربة اللبنانية أنه من الممكن أن تسمح الظروف بالمستقبل وتأتي لزيارة إسرائيل من أجل الغناء على أرضها، مبررا ذلك أن “طبع الإنسان الفرح والفرفشة وليس الحقد والفساد مثلما تفعل إيران في لبنان”.

بعدها، أهدى الجندي الإسرائيلي لنانسي عجرم عزفا قام به لأغنيتها “بدنا نولع الجو”.

​ومع رسالة الجندي الإسرائيلي المصورة، غرد أفيخاي أدرعي: “نانسي عجرم… أكيد ما مننسى عيد ميلاد فنانة راقية ورقيقة مثلك. وبمناسبة عيد ميلادك، كل عام وانت بألف خير. إن شاء الله يرجع لبنان عامر بالفن، ويحل عن هالبلد إرهاب حزب الله البغيض ويبعد عنه وصاية إيران التي تتدخل في كل شؤونه بما فيها الاقتصادية والاجتماعية”.

يشار إلى أن نانسي عجرم احتفلت أمس السيت بعيد ميلاد ابنتها الكبرى ميلا، والتي يتزامن عيد ميلادها مع تاريخ ميلاد والدتها.

سبوتنيك

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