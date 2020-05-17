لطيفة تنتقد إقامة حفلات “أونلاين”… وتقول إن كورونا قرب الناس من دينهم

أكدت الفنانة لطيفة في حوارها على راديو “إينرجي” إنها غير مقتنعة بإقامة حفلات “أونلاين”، مشيرة إلى أنها سعيدة باقتراب الناس من دينهم أكثر بعد أزمة كورونا.
وقالت لطيفة بحسب صحيفة “النهار”: إن “أحداً لم يكن يتوقع ما حدث حتى الآن في العام 2020، وعلى رغم أنها كانت متفائلة كثيراً بهذا العام لدرجة أنها طرحت ألبومها في أول أيامه، إلا أنه جاء عكس توقعاتها”.
ونوهت لطيفة أن مكسبها الوحيد من الحظر هو قضاؤها وقتاً أطول مع والدتها وأختها، خاصةً أنها دخلت المطبخ وأتقنت الطبخ على رغم أنها طيلة حياتها لم تكن “ست بيت شاطرة”.
وأشارت إلى أنه قضائها وقتاً أطول مع والدتها، كان حلماً بالنسبة لها، وأنها سعيدة بذلك.
أما بخصوص جمهورها، فقالت لطيفة إنها أيضاً افتقدته خاصةً أنه في هذا العام لن تكون هناك مهرجانات أو حفلات.
وأوضحت أنها فكرت في تقديم حفلات “أونلاين”، لكنها تراجعت، لكونها لا تستطيع تفقد روح الجمهور وعيونه وتفاعله ومطالباته بأغنيات معينة، مؤكدة أنها “ستوافق على أي عرض بإحياء حفل بعد الأزمة، لأنها تفتقد الغناء”.
سبوتنيك