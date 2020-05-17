قطر تسجل 1632 إصابة جديدة بـ«كورونا»… والإجمالي يتجاوز 32 ألفاً





أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم (الأحد)، تسجيل 1632 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس «كورونا» المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 32 ألفاً و604 حالات.

وقالت الوزارة في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني اليوم إنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة ليستقر العدد عند 15 حالة، مشيرة إلى تسجيل 582 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 4370 حالة.

ولفت البيان إلى فحص 4866 شخصاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 157 ألفاً و570.

الشرق الأوسط

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