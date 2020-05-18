محمد رمضان يوجه رسالة إلى الجمهور بعد انتقامه من شقيقيه في “البرنس”





عبر الفنان المصري محمد رمضان، عن سعادته بالتفاعل والنجاح الكبير من قبل الجمهور حول مسلسل “البرنس”.

ونشر رمضان، فيديو عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” لمجموعة من الجمهور أثناء تفاعلهم مع مشهد ضرب شقيقيه بعد ظلمهمها له على مدى الحلقات الماضية، قائلًا: “الحمد لله على تفاعل واندماج وتوحد الجمهور العربي مع البرنس وكأن رضوان البرنس واحد من عيلة كل مشاهد… ثقة في الله نجاح”.

مسلسل “البرنس” من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، سلوى عثمان، محمد علاء، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار شعبي حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

سبوتنيك

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