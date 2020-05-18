الصين في مواجهة “تحقيق مستقل” تقوده منظمة الصحة حول انتشار كورونا… فيديو





أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الاثنين، أن الصين تؤيد إجراء مراجعة شاملة للاستجابة العالمية لجائحة كورونا بقيادة منظمة الصحة العالمية بعد أن يصبح الوباء تحت السيطرة.

وقال بينغ في كلمة مصورة إلى جمعية الصحة العالمية: إن “الصين منفتحة وتلتزم الشفافية بشأن تفشي مرض (كوفيد-19) الذي ظهر فيها أولا في أواخر عام 2019، وستدعم تحقيقا يُجرى بطريقة موضوعية ونزيهة”.

وتعهد الرئيس الصيني أيضا بتقديم ملياري دولار على مدى عامين للمساعدة في الاستجابة للفيروس التاجي، وقال: إن “أي لقاحات مضادة للمرض تطورها الصين ستصبح منفعة عامة”.

ودعت منظمة الصحة العالمية، إلى إجراء “تحقيق مستقل” حول وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأسباب انتشاره، وذلك خلال اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة التي ستعقد بشكل مرئي في 18 و19 مايو/ أيار الجاري.

سبوتنيك

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