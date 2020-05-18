حصر مساحة يشتبه في احتوائها مقبرة شهداء 28رمضان





كشف اللواء ركن مبارك كجو كجي رئيس لجنة التحقيق في شهداء 28 رمضان عن تحديد وحصراللجنة لمساحة كيلو متر مربع بمعسكر مستجدي جهاز الامن يشتبه فيها انها منطقة مقبرة شهداء 28 رمضان .

وقال كجو في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة اليوم ببرج معاشيي القوات المسلحة ان ما يُشاع في الاسافير حول وجود مقبرة الشهداء ونبشها عار من الصحة موضحا ان ادارة المعسكر قامت بقطع اشجار للمسكيت كانت بوسط المعسكر بواسطة (بوكلن) ظهرت عند عملية القطع بعض الرفات (ساق وجمجمه) الي جانب وجود حفره بها رفاة الامر الذي ادي لايقاف عملية القطع وحراسة المنطقة، مؤكدا صعوبة تحديد المقبرة خاصة وان كل الشهود لم يشهدوا لحظة الاعدام بل كلهم شاهد من بعيد مع تعذر الرؤية ليلا.

وقال ان مسألة نبش المقبرة لها اجراءات قانونية وصحيه متعهدا بمتابعة عمل اللجنة بعد ظروف الكرونا متعهدا بعد تحديد المقبرة السماح لاسر الشهداء والضباط لزيارة المقبرة.

سونا

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