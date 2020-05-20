“يا ترى فدوى هتموت مين”.. روجينا تكشف تفاصيل جديدة عن دورها في “البرنس”





كشفت الفنانة روجينا تفاصيل جديدة عن دورها في مسلسل “البرنس”، بطولة النجم محمد رمضان، وكوكبة من النجوم، الذي حقق نجاحا جماهيرا منذ عرضه بداية شهر رمضان.

ونشرت روجينا فيديو عبر حسابها الشخصي على “تويتر”، توضح من خلاله تدريبها على خنق شخص ما مع المخرج محمد سامى، وعلقت قائلة: “ياترى فدوى هتقتل مين؟؟؟”.

​يشار إلى أن مسلسل “البرنس” من بين 4 مسلسلات اعتلت قائمة التريند في مصر والإمارات والسعودية في “تويتر”، إلى جانب “خيانة عهد” و”الاختيار” و”أم هارون”، وفقا لصحيفة “اليوم السابع”.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة “البرنس”، “رضوان البرنس” الذى يجسد شخصيته الفنان محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسؤولا عن عائلته بعد وفاة والديه، ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم “عبد المحسن” ويجسده إدوارد، و”فتحي” أحمد زاهر، و”ياسر” محمد علاء، و”نورا” ريم سامي” و”عادل” أحمد داش، و”رأفت” أحمد فهيم زوج أخته.

سبوتنيك

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